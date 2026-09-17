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Sıla Türkoğlu "Emanet" dizisinden çıktı, dava açıldı! Mahkemeden karar

Emanet dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu o dönem diziden bir anda ayrılma kararı almıştı. Yapım şirketi daha sonra oyuncuya dava açmıştı. Davada karar çıktı.

Sıla Türkoğlu "Emanet" dizisinden çıktı, dava açıldı! Mahkemeden karar

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'na 4 yıl önce başrolünü oynadığı Kanal 7'de yayınlanan "Emanet" dizisinin yapım şirketi Karamel Yapım tarafından açılan davadan karar çıktı.

Yapım şirketi Türkoğlu'na diziden ayrıldığı için İstanbul Anadolu 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahmesi'ne 600 bin maddi ve 50 bin manevi tazminat davası açmıştı.

Sıla Türkoğlu "Emanet" dizisinden çıktı, dava açıldı! Mahkemeden karar 1

HAKİM TÜRKOĞLU'NU HAKLI BULDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sıla Türkoğlu'nu avukatı Hakan Ayranpınar'ın temsil ettiği dava karara bağlandı.

Dava dosyasında tüm bilirkişi raporları yapım şirketinin lehineyken mahkeme hakimi davayı istinaf yolu açık olmak üzere reddetti ve Sıla Türkoğlu'nun sözleşmeyi feshetmekte haklı olduğuna karar verdi.

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Sıla Türkoğlu
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