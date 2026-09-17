Jülide Kural ve Kadir İnanır evli mi? Vasiyet gündemi

Kadir İnanır'ın vasiyetinin açıklanması beklenirken aile fertlerinden bazılarına gerekli tebligatların ulaşmaması nedeniyle bu açıklama ileri bir tarihe bırakıldı. Mal varlığını kime bıraktığı merak edilen Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Açıklama sonrası akla Jülide Kural geldi.

Jülide Kural ve Kadir İnanır, uzun yıllardır devam eden birliktelikleriyle magazin dünyasının dikkat çeken çiftleri arasında yer alıyordu. Peki, Jülide Kural ve Kadir İnanır evli mi, neden evlenmediler?

EVLİLER Mİ?

Jülide Kural ile Kadir İnanır resmi olarak evli değildi. İkili 1999 yılında "Bütün Çocuklarım" dizisinin setinde tanıştı. İkilinin 2002 yılından bu yana resmi bir evlilik bağı olmaksızın birlikte oldukları bilinmektedir.

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Kadir İnanır'ın biyolojik bir çocuğu da bulunmamaktadır.

KADİR İNANIR'IN MİRASI KİME KALDI?

Vasiyeti henüz açıklanmayan Kadir İnanır'ın mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıratığı yönünde söylentiler mevcut.