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Sıla Türkoğlu siyah elbisesiyle hayranlarından tam not aldı! Sevgilisiyle poz verdi

Kızılcık Şerbeti'nin Doğası Sıla Türkoğlu sevgilisiyle birlikte sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Güzel oyuncu güzelliğiyle hayranlarını mest etti.

Sıla Türkoğlu siyah elbisesiyle hayranlarından tam not aldı! Sevgilisiyle poz verdi
Kubra Akalın

Son dönemin popüler oyuncularından biri olan ve Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, hem oyunculuğu hem özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Bir süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, zaman zaman keyifli anlarını gözler önüne seriyor.

Sevgilisiyle sık sık tatile çıkan Sıla Türkoğlu, Ayyıldız ile yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin mutluluk karesi büyük ilgi gördü.

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Katıldığı bir davetten sonra nişanlandığı yönündeki iddiaları yanıtlayan oyuncu, "Güvendiğim, sevdiğim bir ilişkiyi asla gizlemem, saklamam. Öyle bir şey olsaydı gerçekten kendim paylaşırdım. Zaten bunu da saklamazdım ama öyle bir şey yok yani, yalan haber" demişti.

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"ASLINDA 2 SENE ÖNCE TANIŞTIK"

Öte yandan Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

Ünlü isim, "Ata ile biz 2 sene önce onun mekanına gittiğimde bir arkadaş grubumla otururken tanıştık. Sonra beni takip etmiş sosyal medyadan ama o ara benim başka bir ilişkim vardı ve geri dönmedim. Aylar sonra ben o mekana sürekli gittiğim için 'Ata vardı tanıştığım bana yardımcı olur' diye onu takip ettim. Bir baktım o da beni takip ediyor, biz yine konuşmadık. Sonra ben Bodrum'da bir kampa gittim tesadüfen o da oradaydı. Öyle bir kahve içtik ve başladık."

Mynet'in Sesi
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Sıla Türkoğlu
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