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Simay Barlas'ın tekne keyfi! Tarzıyla beğeni topladı

Simay Barlas, yalnızca oyunculuğuyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Tatildeyken paylaştığı cesur bikinili fotoğraflarına beğeni alan oyuncu fit haliyle de dikkat çekti.

Simay Barlas'ın tekne keyfi! Tarzıyla beğeni topladı
Kubra Akalın

Ünlü oyuncu Simay Barlas, yoğun bir sezonun ardından tatile çıktı. Sezonun ardından dinlenmek için Ege'ye yönelen Simay Barlas, yazın ilk tatilini Muğla’da arkadaşlarıyla çıktığı bir tekne turuyla başlattı.

Sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını paylaşan Barlas, fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Teknede siyah bikinisini plaj elbisesiyle kombinleyen Barlas'ın güzelliğien beğeni yağdı.

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Kusursuz fiziği ve cesur pozlarıyla göz dolduran Barlas, takipçilerinden büyük beğeni topladı. "Kraliçe", "Muhteşemsin", "Kusursuz fizik" gibi yorumlarla sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı.

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