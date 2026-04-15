Simge Barankoğlu hakkında müstehcenlik suçundan iddianame!

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan fenomen Simge Barankoğlu tutuklanmıştı. İddialara göre fenomen cezaevindeyken bile milyonlar kazanıyordu.

7 Şubat'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmeden önce ayda yaklaşık 5 milyon TL kazandığı ifade edilen sosyal medya ünlüsü hakkında müstehcenlik suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Burak Doğan'ın paylaşımına göre; Simge Barankoğlu hakkında TCK 226/2 (müstehcenlik) suçundan iddianame düzenlendi. İddianame 44. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Fenomen isim hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, fuhuş için yer ve imkan sağlamak ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme, kolaylaştırma suçlamaları bulunuyordu.