Simge Sağın aradığı aşkı sonunda buldu! Böyle duyurdu

Cesur sahne kostümleri ve iddialı danslarıyla adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Simge Sağın şimdi de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz aylarda, "Ruh eşimi bekliyorum. Gerçekten karşına çıkması da çok zor. Ruh eşimizi bulamadığımız insanlara takılı kalıyoruz. Sürdürülebilir bir tutku istiyoruz" diyen Simge, yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü popçu, sevgilisinin kendisine yolladığı çiçeklerle poz verdi. Paylaşımına Tarkan'ın 'Aşk' şarkısını da ekleyen Simge, sevgilisinin kim olduğunu ise açıklamadı.

Ünlü şarkıcının adı bir süredir DJ İlkay Şencan ile anılıyordu.

Simge, "4 yıldır hayatımda kimse yok. Heyecan bittiğinde biletimi kesip 'ben ayrılıyorum' deme hakkımı kullanmak istiyorum. Kötü bir ilişki yaşamaktansa böyle tek başıma daha mutluyum" açıklamasında da bulunmuştu.