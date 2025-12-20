MAGAZİN

Simge Sağın'dan bomba Icardi itirafı: Bana işaret gönderseydi...

Bir dönem Mauro Icardi ile adı sık sık anılan Simge Sağın, itirafıyla gündem oldu. Simge; Icardi’den bir adım gelmesi halinde her şeyin farklı olabileceğini söyledi.

Mauro Icardi ile bir süre sık sık anılan Simge Sağın itirafıyla gündem oldu. Daha önce Icardi ile ilgili sorulara mesafeli yaklaşan Simge Sağın, bu kez açık konuştu.

Ünlü şarkıcı, aralarında özel bir bağ oluştuğuna dikkat çekerek, özellikle Icardi’nin gol sevinçleriyle özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısının bu ilişkilendirmede etkili olduğunu söyledi.

“BELKİ ONA YÜRÜYEBİLİRDİM”

Programda yöneltilen soruya samimiyetle yanıt veren Sağın, Icardi’den herhangi bir adım gelmediğini vurguladı. Ancak olası bir işaret durumunda farklı bir tutum sergileyebileceğini belirten ünlü şarkıcı, “Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim” sözleriyle olay oldu.

