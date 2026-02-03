MAGAZİN

Fatih Ürek'in ablaları hakkında iddia: Evi talan edip kasadaki bilekliklerini...

Fatih Ürek'in ölümünün ardından ailesiyle ilgili iddialar gündeme geliyor. Gel Konuşalım programındaki iddialarda Fatih Ürek'in ablalarının sanatçının evini talan ettiği ve eşyalarını satmaya çalıştıkları yer aldı.

107 gündür yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Fatih Ürek, 59 yaşında hayatını kaybetti. Pazar günü son yolculuğuna uğurlanan Fatih Ürek'in ablaları sanatçının ölümünden sonra çeşitli iddialarla gündeme geliyor.

Son olarak Gel Konuşalım programında Nur Tuğba Namlı, şoke eden iddialarda bulundu. Namlı "Ablalarına şunu sormak istiyorum; Evi talan ettiniz mi? İstanbul'daki, Bodrum'daki evlerin içindeki eşyalar nerede? Fatih Ürek'in kürklerini daha vefat etmeden önce İzmir'e gidip İzmir'deki ünlü kürk evine satmaya çalıştınız mı?" dedi.

"KASADAKİ BİLEKLİKLER KOLUNUZDA MI?"

Konuşurken sinirlenen ünlü sunucu şu ifadeleri kullandı:

"Yani adam yaşam savaşı veriyor. İstanbul'daki, Bodrum'daki evini talan etmişler. Çok net bir isimden duymasam asla söylemem. Kolundaki her zaman taktığı bileklikler, onların kolunda diyor. Kürklerin hepsi İzmir'e gitmiş! İzmir'deki kürk evinin ismini de veririm gerekirse. İstanbul'daki ev, Bodrum'daki ev daha vefat etmeden önce gidilmiş, talan edilmiş bütün eşyalar. Tekrar soruyorum: O kürkler alınıp İzmir'e götürüldü mü? Kürk mağazalarına satılmaya çalışıldı mı? Kolundaki bileklikler, kasadaki bileklikler şu an sizin kolunuzda mı? Bu nasıl bir zihniyet?"

