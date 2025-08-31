MAGAZİN

Sinan Akçıl itirafı gündem olmuştu! Otilia Yalova'ya gelin gitti... Otilia'nın kına elbisesi gündemde

Bir dönem Sinan Akçıl ile yaşadığı aşk ile magazin gündeminde yer alan Otilia Bruma, Yalova'ya gelin gitti. Bekir Ali Karakaş ile Yalova'da kına gecesi yapan Otilia'nın gelinliği andıran kına elbisesi dikkat çekti.

MYNET DETAY- 2017 yılında Türk pop müziğinin ünlü ismi Sinan Akçıl ile aşk yaşayan ve ayrılık sonrası yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Rumen şarkıcı Otilia özel hayatıyla yine gündemde.

Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl ile aşkına dair "Genç ve aptaldım" yorumunda bulunmuştu.

Akçıl da yanıt olarak, "Cümleyi şöyle bitirse tam olacakmış; 'Gençtim, aptaldım ve 'aşırı' aşıktım gözüm dönmüş kadar ve hatta onun için Müslüman olmayı isteyecek kadar" demişti.

Bir anda magazin gündemine oturan bu sözler sonrası Otilia bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Şarkıcı Bekir Ali Karakaş ile Yalova'da kına gecesi yaptı.

Yalova’da gerçekleşen kınada tercih ettiği kıyafet de dikkat çekti. Otilia'nın geleneksel çizgilerin modern detaylarla harmanlandığı gelinliği andıran elbisesinde; uzun eteği, kabarık kolları, altın kemeri ve taş işlemeli taçla tamamlanan duvak tasarımıyla dikkat çekti.

Otilia’nın müstakbel eşiyle birlikte verdiği mutluluk pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

