Sinan Engin’in kızı Elif Engin Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü

Sinan Engin ve Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, Ahmet Ahlatcı ile eşi Sibel Ahlatcı’nın oğulları Ahmet Emin Ahlatcı ile hayatını birleştirdi.

Çorum’da düzenlenen görkemli düğüne iş, sanat ve spor camiasından birçok ünlü isim katıldı. Düğünde; Yıldırım Demirören, Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Dursun Özbek, Acun Ilıcalı, Sibel Can, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı, Bensu Soral-Hakan Baş çifti, Murat Boz, Saba Tümer, Ertem Şener, Berk Atan, İdil Fırat, Banu Ilıcalı, Efe Ceyhun gibi birçok ünlü isim boy gösterdi.

Oğulcan Engin ise kardeşinin düğününe oyuncu sevgilisi İlayda Alişan ile katıldı.

SİBEL CAN VE EDİS SAHNE ALDI

Gece boyunca Sibel Can ve Edis'in sahne aldığı törenden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

Sosyal medyada ise gelin Elif Engin'in gelinliği konuşuldu. Uzun kuyruğu ve arkasındaki detaylarıyla dikkat çeken gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi Engin'in gelinliğini beğenirken kimi ise "Gelinlik gereksiz abartı", "Gelinlikte bir şey fazla ama ne" yorumlarında bulundu.