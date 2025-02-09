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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu kızlarıyla tatile gitti! "Kenan'a benziyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.02.2025 07:39
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu kızlarıyla birlikte Maldivler'e tatile gitti. Sinem Kobal kızlarıyla tatil pozlarını paylaşınca hayranlarından beğeni de gecikmedi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu kızlarıyla tatile gitti! "Kenan'a benziyor"

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukları merak edildi. Lalin 2020 yılında, Leyla ise 2022'de dünyaya gelmişti. Ekranlardan uzak kaldığı süre boyunca ailesiyle vakit geçiren Kobal tatilden kızlarıyla fotoğraf paylaşınca beğeni topladı.

Uzun bir aranın ardından yeni bir projeyle ekranlara geri dönen Sinem Kobal, ailesiyle birlikte Maldivler tatilinde keyifli anlar yaşadı.

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Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen ve iki kız çocuğu annesi olan Sinem Kobal, Lalin ve Leyla ile paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada dikkat çekti.

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KIZLARI KİME BENZİYOR?

Instagram hesabından tatilinden kareler paylaşan ünlü oyuncu, binlerce beğeni aldı. Kızları Lalin ve Leyla'nın büyüdüğü anların paylaşıldığı fotoğraflar, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

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Sinem Kobal daha önce katıldığı programda kızları Lalin ile Leyla'nın kime benzedikleri ile ilgili gelen soruya, "Lalin bana benziyor; Leyla, Kenan'a benziyor. İkimizin de gönlünü yaptılar, çok şanslıyız" yanıtını vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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