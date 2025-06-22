Sinem Ünsal Yunanistan'da tatilde! Sevgilisinin aşk paylaşımı dikkat çekti

Uzak Şehir dizisiyle adından söz ettiren Sinem Ünsal, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte yazın tadını çıkarıyor.

Güzel oyuncu sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Dizinin ikinci sezonunu sabırsızlıkla bekleyen hayranları Ünsal’ın her paylaşımına övgü dolu yorumlar yapıyor.

Sezon finali yapan Uzak Şehir'de Alya'yı canlandıran Ünsal Yunanistan'da bulunan Milos Adası'na gitti. Ünsal, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncunun günlük hallerini “Milos. Her halimle” notuyla paylaştığı karelere binlerce beğeni aldı.

Hayranları Ünsal’a “İkinci sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz", "Sen her halinle güzelsin Alya”, "Doğal güzelliğini bozma" şeklinde yorumlarda bulundu.

"CANIM EŞİM" DEDİ

Öte yandan Uzak Şehir'de canlandırdığı Alya karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Sinem Ünsal, 32 yaşına girdi. 2 yıldır Berk Cankat ile birlikte olan Sinem Ünsal'a duygusal doğum günü mesajı geldi.

Sinem Ünsal’a “canım eşim” diye hitap eden Berk Cankat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Biricik yol arkadaşım, sevdiceğim, kıymetlim, neşem, gücüm, desteğim... İyi ki doğdun, iyi ki hayatına kabul ettin beni. Nice sağlık, başarı, huzur ve kahkaha dolu yaşların olsun; hep yan yana olalım. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun canım eşim.”