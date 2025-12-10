Ece Sükan derin göğüs dekoltesiyle geceye damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağdı

Popüler dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan Terzi dizisinde 'Suzi' karakterine hayat veren Ece Sükan şimdi de ünlü bir derginin davetinde ortaya çıktı.

Geceye siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle damga vuran ünlü isim bu haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Ece Sükan'ın vücudunu saran siyah elbisesiyle verdiği pozlar yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme; 'görünsün diye uğraşmış', 'kapatmasa daha iyi olurmuş', 'iyice şaşırdı', 'ne giymiş böyle' gibi yorumlar yapıldı.