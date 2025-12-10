MAGAZİN

Ece Sükan derin göğüs dekoltesiyle geceye damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağdı

Son olarak başrollerini Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin paylaştığı Netflix dizisi Terzi'de rol alan Ece Sükan Alem dergisinin davetinde boy gösterdi. Geceye siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle damga vuran ünlü ismin cesur tarzına sosyal medyada yorum yağdı.

Ece Sükan derin göğüs dekoltesiyle geceye damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Popüler dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan Terzi dizisinde 'Suzi' karakterine hayat veren Ece Sükan şimdi de ünlü bir derginin davetinde ortaya çıktı.

Geceye siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle damga vuran ünlü isim bu haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Ece Sükan derin göğüs dekoltesiyle geceye damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağdı 1

Ece Sükan'ın vücudunu saran siyah elbisesiyle verdiği pozlar yorum yağmuruna tutuldu.

Ece Sükan derin göğüs dekoltesiyle geceye damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağdı 2

YORUM YAĞDI

Ünlü isme; 'görünsün diye uğraşmış', 'kapatmasa daha iyi olurmuş', 'iyice şaşırdı', 'ne giymiş böyle' gibi yorumlar yapıldı.

Ece Sükan derin göğüs dekoltesiyle geceye damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağdı 3

