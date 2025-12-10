MAGAZİN

1 yıldır fizik tedavi görüyordu! Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

24 Mart 2024 tarihinde, beyne pıhtı atması sonucu hastanede tedavi altına alınan usta oyuncu Kadir İnanır'ın son görüntüsü ortaya çıktı. Uzun süredir fizik tedavi süreci devam eden sanatçıyı İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak ziyaret etti.

Öznur Yaslı İkier

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, geçen yıl Mart ayında İstanbul Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tetkiklerde beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde operasyon geçiren İnanır, bir süre yoğun bakımda takip edilmiş ve 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarılarak tedavisine servis katında devam edilmişti.

İnanır, geçtiğimiz temmuz ayında da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Sağlığına kavuşup taburcu olduktan sonra bir fizik tedavi merkezinde yatan ve tedavisi hâlâ devam eden 76 yaşındaki sanatçının son hali ortaya çıktı

İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak, Kadir İnanır'ı ziyaret etti. Cayak, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Kadir İnanır
