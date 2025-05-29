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'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk gözaltına alındı!

Şırdancı Mehmet olarak tanınan Mehmet Çubuk gözaltına alındı. Daha önce THY ile yaptığı bir seyahat sırasında, kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle gündem olan ve 6 ay uçuş yasağı alan Çubuk'un eşini darp ettiği iddia edildi.

'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk gözaltına alındı!
Recep Demircan

Katıldığı yemek programında adını "Şırdancı Mehmet" olarak tanıtan Mehmet Çubuk, THY ile yaptığı bir seyahat sırasında, kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle 6 ay boyunca uçuş yasağı almıştı. Çubuk şimdi ise eşini Hanım Çubuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

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KISKANÇLIK TARTIŞMASI

Ekol TV muhabirlerinden Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre Şırdancı Mehmet Çubuk ile eşi Hanım Çubuk arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Çubuk çifti arasındaki tartışma ise kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

GÖZALTINA ALINDI

Şırdancı Mehmet'in eşine şiddet uyguladığı öne sürülürken, Hanım Çubuk'un vücudunda çok sayıda lezyon oluştuğu tespit edildi. Şırdancı Mehmet'in ise polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

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Gözaltı
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