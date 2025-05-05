Sırrı Süreyya Önder'in tabutunun başına geldi! Yılmaz Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Aort damarının yırtılması sonucu hastaneye kaldırılan Önder, 18 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra yaşamını yitirdi. Ölüm haberi, hem siyaset hem de sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, siyaset ve sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Törene katılanlar arasında Yılmaz Erdoğan ve İbrahim Tatlıses dikkat çekti. Tatlıses’in tekerlekli sandalye ile törene katılması gözlerden kaçmadı.

İbrahim Tatlıses, duygularını "Adam gibi adamdı" diyerek ifade etti.

Yılmaz Erdoğan ise dostu Sırrı Süreyya Önder’in tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı.