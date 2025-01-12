Siyah Bere'nin yıldızı Özge Gürel çenesini yaktı! İyileşmek için krem sürdü ama...

Başarılı oyuncu Özge Gürel, başrolünü İlhan Şen ile paylaştığı TRT Tabii’nin “Siyah Bere” dizisinin Gaziantep’teki çekimlerinde talihsiz bir kaza geçirdi. CNP Film imzalı dizinin çekimleri 18 Ocak’ta tamamlanacak ve Gürel, dizinin son çekimlerine katılmayı planlıyordu. Ancak, evde yemek yaparken bir anda yüzüne sıçrayan yağ sonucu çenesinde yanık oluştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yüzüne sıçrayan yağ nedeniyle çene bölgesinde ciddi bir yanık yaşayan Özge Gürel, ilk müdahaleyi yanık kremiyle yaptı. Ancak sabah uyandığında çenesinde şişlik oluşan Gürel, bu durumu görünce panik yaptı. Çenesindeki şişliğin artmasının ardından, dizide psikolog Nilgün karakterini canlandıran Gürel, çekime katılamadı.

ÇEKİMLERE KATILAMADI

Yanık nedeniyle çekimlere katılamayan Özge Gürel, doktorunun önerisi üzerine tedaviye devam etti. Gürel, doktorunun tavsiyesiyle kurutucu kremler kullanarak çenesindeki yanığın iyileşmesini sağladı. Başarılı oyuncunun tedavi süreci hızla devam ederken, çekimlerin bitiminden sonra sağlığına kavuşması bekleniyor.