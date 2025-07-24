Siyah Bere'nin yıldızı Özge Gürel tatil için bakın nereyi seçti! Pozlarına beğeni yağdı

Kiraz Mevsimi, Dolunay, Börü, Bay Yanlış ve Siyah Bere gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Özge Gürel şimdi de tatil pozlarıyla gündeme geldi.

Oyuncu çift; Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, tatil sezonunu yurt dışında açan ünlüler arasında yer aldı.

TATİL İÇİN ORAYI SEÇTİLER

2022'de Almanya'nın Karlsruhe şehrinde dünya evine giren çiftin tatil rotası bu kez Florida'nın Keywest şehri oldu.

Özge Gürel, tatilde geçirdiği keyifli anları 6.1 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaştı.

Tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken Özge Gürel, fotoğraflarına; "Sadece Temmuz" notunu düştü.

Serkan Çayoğlu ise eşinin bu paylaşımlarına kayıtsız kalmadı ve fotoğrafların altına; "Seninle hep temmuz" şeklinde romantik bir yorum yaptı.