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Siyah Bere'nin yıldızı Özge Gürel tatil için bakın nereyi seçti! Pozlarına beğeni yağdı

Şimdilerde “Siyah Bere” dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Özge Gürel tatil sezonunu açtı. "Sadece Temmuz" notu ile paylaşım yapan ünlü oyuncu tatil için Florida'nın Keywest şehrini seçti. Gürel'in tatil karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

Siyah Bere'nin yıldızı Özge Gürel tatil için bakın nereyi seçti! Pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Kiraz Mevsimi, Dolunay, Börü, Bay Yanlış ve Siyah Bere gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Özge Gürel şimdi de tatil pozlarıyla gündeme geldi.

Oyuncu çift; Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, tatil sezonunu yurt dışında açan ünlüler arasında yer aldı.

Siyah Bere nin yıldızı Özge Gürel tatil için bakın nereyi seçti! Pozlarına beğeni yağdı 1

TATİL İÇİN ORAYI SEÇTİLER

2022'de Almanya'nın Karlsruhe şehrinde dünya evine giren çiftin tatil rotası bu kez Florida'nın Keywest şehri oldu.

Siyah Bere nin yıldızı Özge Gürel tatil için bakın nereyi seçti! Pozlarına beğeni yağdı 2

Özge Gürel, tatilde geçirdiği keyifli anları 6.1 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaştı.

Siyah Bere nin yıldızı Özge Gürel tatil için bakın nereyi seçti! Pozlarına beğeni yağdı 3

Tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken Özge Gürel, fotoğraflarına; "Sadece Temmuz" notunu düştü.

Siyah Bere nin yıldızı Özge Gürel tatil için bakın nereyi seçti! Pozlarına beğeni yağdı 4

Serkan Çayoğlu ise eşinin bu paylaşımlarına kayıtsız kalmadı ve fotoğrafların altına; "Seninle hep temmuz" şeklinde romantik bir yorum yaptı.

Siyah Bere nin yıldızı Özge Gürel tatil için bakın nereyi seçti! Pozlarına beğeni yağdı 5

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Anahtar Kelimeler:
Özge Gürel Serkan Çayoğlu
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