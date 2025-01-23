Siyah Kalp 18. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman?

Siyah Kalp 18. bölüm bu akşam ekrana gelecek mi? sorusu, Show TV izleyicileri tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Perşembe akşamları Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Siyah Kalp dizisinin 18. yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı gündemde.

Bolu Kartalkaya Otel yangınında hayatını kaybeden 79 vatandaşımız için 1 günlük milli yas ilan edilmişti. Bu nedenle, Salı ve Çarşamba günü birçok dizi tekrar bölümleriyle ekranlara gelirken, Siyah Kalp’in yeni bölümünün akıbeti de izleyiciler tarafından sorgulanıyor.

Peki, Siyah Kalp 18. yeni bölüm bu akşam ekrana gelecek mi? Şu anki Show TV yayın akışına göre, ilerleyen saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmadığı takdirde, Siyah Kalp 18. bölümü ile ekrana gelecek. Ancak, bu durumu kesin olarak öğrenmek için Show TV yayın akışını takip etmekte fayda var.

SİYAH KALP NE ZAMAN?

Siyah Kalp bir değişiklik olmazsa Perşembe akşamı 20.00'de yayınlanacak.

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI 23 OCAK

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp (Yeni Bölüm)

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

04:45 Deha