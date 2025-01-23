İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Kartalkaya'daki yangın faciasından sonra kanallar yayın akışlarında değişikliğe gitti ve diziler birkaç gündür yayınlanmıyor. Peki, İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri bu akşam yayın akışından çıkartıldı. Dizinin yeni bölümü yerine aynı saatte tekrar bölümü ekrana getirilecek.

İNCİ TANELERİ 29. BÖLÜM ÖZETİ:

Piraye, Dilber ve Yıldız’ın zor yaşamını yakından görmüşken onlara yardım etmek konusunda artık daha kararlıdır. Nehir ile Arcan evliliklerini kurtarmaya çalışsa da el ele çıkmaya çalıştıkları karanlığa doğru son sürat gidiyorlardır.

Cihan ise bu sefer özgürlüğü ile sınanan taraf olacaktır. Bir yandan çocuklarının savrulmasını önlemeye çalışırken diğer yandan kendisine ulaşmaya çalışan gizemli kadının kim olduğunu öğrenen Azem, geçmişle yüz yüze gelmeye hiç olmadığı kadar yakındır artık.

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU:

BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.