'Soğuk Savaş' programının tartışmalı bölümünden sonra cezaevine gönderilmişlerdi: Sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tahliye edildi!

Ekol TV Özel Haberler Şefi Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre, sosyal medyada "Soğuk Savaş" adı altında yayımlanan programlarda, Hz. Muhammed ile ilgili olarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ve nefret söylemini körükleyici nitelikte içerikler paylaştıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında yargı süreci tamamlandı.

TUTUKLULUK SÜRECİ

Şahısların, sosyal medya platformlarında yapmış oldukları paylaşımlar nedeniyle kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine adli makamlarca hızla harekete geçilmiş ve Soydemir ile Akgündüz, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TAHLİYE EDİLDİLER

Yürütülen soruşturma ve kovuşturma neticesinde, sanıkların yargılaması tamamlandı. İlgili mahkeme, sanıklar Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'ün, söz konusu eylemleri sebebiyle 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Hapis cezasının açıklanmasının ardından mahkeme, tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak her iki sanığın da tahliyesine karar verdi.

Sanıklar Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz, alınan bu kararın ardından cezaevinden tahliye edilerek serbest bırakıldı.