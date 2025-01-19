Soğuk Savaş'ta Kemal Kılıçdaroğlu sorusu sosyal medyayı yıktı geçti! Özge Özpirinçci "Beni alın" dedi

Youtube'da yayınlanan Soğuk Savaş’ın konukları Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Meriç Aral ve Serkay Tütüncü oldu. Eğlenceli anların yaşandığı programa ise Kemal Kılıçdaroğlu sorusu damga vurdu.

Programda Sandık Kokusu'nda Karsu'ya hayat veren Özge Özpirinçci'ye gelen Kemal Kılıçdaroğlu sorusu sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.

Miray Karabulut oyuncuya "Kemal Kılıçdaroğlu'nun neye alerjisi vardır?" diye sordu. Özge Özpirinçci ise "Neye?é deyince komedyen diziye gönderme yaparak "Sandık Kokusu" dedi.

Özge Özpirinçci sorunun yanıtını duyunca kendini tutamadı ve kahkaha atarak "Beni alın" dedi.



Soru sosyal medyada büyük beğeni alırken kimi soruyu çok beğendi kimi ise Kılıçdaroğlu ile dalga geçilmesini eleştirdi.