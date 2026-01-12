Son dakika: Haldun Dormen entübe edildi!

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. 97 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Dormen'in son sağlık durumu oğlu Ömer Dormen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"YAPARSIN ŞEKERİM!

"Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin."