Son dakika: Haldun Dormen entübe edildi!

Geçtiğimiz günlerde enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Haldun Dormen'den üzen haber geldi. Haldun Dormen'in entübe edildiği açıklandı.

Son dakika: Haldun Dormen entübe edildi!

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. 97 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Haldun Dormen entübe edildi! 1

Dormen'in son sağlık durumu oğlu Ömer Dormen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Son dakika: Haldun Dormen entübe edildi! 2

"YAPARSIN ŞEKERİM!

"Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin."

Anahtar Kelimeler:
Haldun Dormen
