Uzak Şehir'in Fidan'ı gerçek hayatta bambaşka! İlkay Kayku'dan yoga pozları

Uzak Şehir dizisinin Fidan’ı İlkay Kayku, ekranlardaki karakterinden tamamen farklı bir hayat yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı yoga pozlarıyla dikkat çeken Kayku, hem spor tutkusunu hem de fit görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Kanal D’nin pazartesi akşamlarına damga vuran rekortmen dizisi ‘Uzak Şehir’ oyuncularıyla da gündeme geliyor. Uzak Şehir'de Fidan karakteriyle adından söz ettiren İlkay Kayku sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti.

Kayku, bu kez Instagram hesabından yayınladığı yoga pozlarıyla gündem oldu. Başının üzerinde durduğu, ileri seviye ters duruş pozuyla takipçilerini şaşkına çeviren oyuncu, disiplinli spor rutini ve fit görüntüsüyle tam not aldı.

Hayranları, “Fidan’dan beklenmeyecek hareketler!” yorumlarıyla paylaşımı ti’ye alırken, Kayku’nun performansı büyük beğeni topladı.

Kayku, bu kez oyunculuğuyla değil paylaşımıyla dikkat çekti.

