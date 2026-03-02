Uzak Şehir'in Fidan'ı gerçek hayatta bambaşka! İlkay Kayku'dan yoga pozları

Kanal D’nin pazartesi akşamlarına damga vuran rekortmen dizisi ‘Uzak Şehir’ oyuncularıyla da gündeme geliyor. Uzak Şehir'de Fidan karakteriyle adından söz ettiren İlkay Kayku sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti.

Kayku, bu kez Instagram hesabından yayınladığı yoga pozlarıyla gündem oldu. Başının üzerinde durduğu, ileri seviye ters duruş pozuyla takipçilerini şaşkına çeviren oyuncu, disiplinli spor rutini ve fit görüntüsüyle tam not aldı.

Hayranları, “Fidan’dan beklenmeyecek hareketler!” yorumlarıyla paylaşımı ti’ye alırken, Kayku’nun performansı büyük beğeni topladı.

Kayku, bu kez oyunculuğuyla değil paylaşımıyla dikkat çekti.