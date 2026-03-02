MAGAZİN

Rüya Gibi bitti mi? Rüya Gibi neden final yaptı?

Show TV’nin sevilen dizisi “Rüya Gibi”, dün akşam yayınlanan final bölümüyle ekran yolculuğunu noktaladı. Rüya Gibi seyircisi final sebebini merak etti. Rüya Gibi neden final yaptı?

Show TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı “Rüya Gibi” 1 Mart akşamı yayınlanan final bölümüyle ekran yolculuğunu tamamladı.

RÜYA GİBİ NEDEN FİNAL YAPTI

Rüya Gibi dizisi reytinglerde istenen sonucu veremeyince 13. bölümde bitti. Dizinin özellikle AB ve ABC1 kategorilerinde beklenen izlenme oranlarının altına düşmesi, reklam gelirlerini olumsuz etkiledi.

AYDAN VE EMİR KAVUŞTU!

Dizinin yayınlanan son bölümünde, Aydan’ın ağabeyi Eralp ile yüzleşmesi dengelerin değişmesine neden oldu. Sezen’in öz kızı olduğunu öğrenen Eralp, Aydan’ı dinleyerek Boris’e karşı savaşmayı seçti. Emir, Efe ve Eralp’in birlikte yürüttüğü operasyonla Boris yakalandı. Komiser Efe ile anlaşma yapan Emir, sevdiklerine veda ederek cezasını çekmek üzere hapse girdi.

Oteli işletmeye başlayan Aydan, Çido ve Fiko yükselişe geçerken aradan geçen üç yılın sonunda Emir hapishaneden çıktı. Rüya Gibi, temiz bir sayfa açan Aydan ve Emir’in kalpleri ısıtan kavuşmasıyla izleyicisine veda etti.

