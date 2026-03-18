Son dakika: Testo Taylan tutuklandı!

Testo Taylan, kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışlara yer verdiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Testo Taylan hakkında tutuklama kararı verildi.

'Testo Taylan' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız'ın hesabından yayınlanan 'Sosyal Mühendis Akademi' başlıklı videoya ilişkin, 'sosyal deney' adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikteki davranışlara yer verildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Gözaltında olan Testo Taylan Burak Doğan'ın paylaşımına göre tutuklandı.

TESTO TAYLAN NEDEN TUTUKLANDI?

Testo Taylan halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, bu davranışların toplum nezdinde sıradan ve kabul edilebilir eylemler gibi sunulduğu, bu suretle kadınların aşağılanması ve kadınlara yönelik taciz eylemlerinin normalleştirilmesine elverişli bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı, bununla birlikte bazı içeriklerde müstehcen nitelik taşıyan görüntü ve davranışlara yer verilmek suretiyle genel ahlakı zedeleyebilecek paylaşımların bulunduğu ve bu içeriklerin sosyal medya platformları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığı öne sürülmüştü.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli Danyıldız Kocaeli'nde, şüpheliler Y.H. ve U.U. İstanbul'da 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'müstehcenlik' suçlarından gözaltına alınmış, daha sonra dün adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.H. ile U.U. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

