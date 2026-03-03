MAGAZİN

Taşacak Bu Deniz ne zaman? Yeni fotoğraflar heyecan yarattı

Taşacak Bu Deniz dizisinin 20. bölümü yayın akışından çıkarılmıştı. Taşacak Bu Deniz yeni bölümü heyecanla beklenirken son bölüm fotoğrafları da yayınlandı. Peki Taşacak Bu Deniz ne zaman?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı TRT1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz 27 Şubat akşamı yayın akışında yer almadı. Dizi saatinde maç olduğu için dizi yayınlanmadı. Peki Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü ise 6 Mart Cuma akşamı saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

Taşacak Bu Deniz ne zaman? Yeni fotoğraflar heyecan yarattı 1

TAŞACAK BU DENİZ 20. BÖLÜM ÖZETİ

Taşacak Bu Deniz son bölümden yeni kareler de yayınlandı. Heyecanla beklenen dizide neler olacak?

Eleni ve Fadime, karların içinde donmak üzereyken bulunurlar ve kendileri için büyük bir yaşam mücadelesi başlar. Bu mücadele, Adil’in Oruç’la ve İso’yla ilişkisinin derinleşmesine yol açar.

Taşacak Bu Deniz ne zaman? Yeni fotoğraflar heyecan yarattı 2

Esme ve Adil de bu süreçte anlaşmazlıklarını bir kenara bırakırlar. Birbirlerine sarılarak Eleni ve Fadime’yi kurtarmaya çalışırlar. Eleni’nin hayatla ölüm arasında gidip gelmesi, Oruç’a onsuz ne kadar yalnız olduğunu fark ettirir. Oruç ve Adil Eleni hakkında çok içten bir konuşma yaparlar.

Taşacak Bu Deniz ne zaman? Yeni fotoğraflar heyecan yarattı 3

İso ve Fadime ise birbirlerine ne kadar değer verdiklerinin farkına varırlar ve çekinerek de olsa ilk defa hisleri ifade etmeye başlarlar. Ama Fadime’nin bir itirafı İso’yu deliye çevirir. Pikabın freninin kesildiğini anlayan Şerif ve Zarife, bunu Fadime’yi Furtuna Konağı’na getirmek ve Esme’yi konakta tutmak için kullanırlar.

Taşacak Bu Deniz ne zaman? Yeni fotoğraflar heyecan yarattı 4

Ancak Adil’in onlara büyük bir sürprizi vardır. Şerif Esme’nin peşine düşer. Esme ise Furtuna’nın sonunu getirecek depremi başlatır, her şeyi Gezep’e anlatır. Ama anlattığı tek kişi Gezep değildir.

Taşacak Bu Deniz
