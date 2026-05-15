Taşacak Bu Deniz 28. bölüm ön izleme yayınlandı! Yorum yağdı...

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümüne saatler kala yeni bir ön izleme yayınlandı. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı dizide Adil ile Esme'nin sahneleri daha yayınlanmadan ses getirdi.

YORUM YAĞDI

Taşacak Bu Deniz 28. bölüm ön izleme kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Bu bölüm uçar', 'Bildirimi görünce hemen koştum', 'Başroller çok iyi', 'Oyunculuklar harika' gibi yorumlar yapıldı.

TAŞACAK BU DENİZ 28. BÖLÜM ÖN İZLEME!

Bu kez Esme’yi korkutan Adil’in öfkesi değil, sakinliği…



Taşacak Bu Deniz 28. bölüm ön izleme yayında! 📺#TaşacakBuDeniz yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de @trt1'de!

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevdiği kadın hayatla ölüm arasında gidip gelirken Adil hayatının en büyük gerçeğiyle yüzleşir: Eleni onun kızıdır. Adil kızının peşinden gözünü kırpmadan Karadeniz’in karanlık sularına atlar ama yetişemez.

Kızı Şerif’in elinde dünyanın bilmediği bir yerine gider. Ancak Eleni teslim olmaz; Şerif’in hayatını cehenneme çevirir ve ardında izler bırakarak Adil’in kızı olduğunu herkese hissettirir. Esme kendine geldiğinde, Adil’le Esme arasında ağır yüzleşmeler yaşanır.

Adil öğrendiği her gerçekle değişirken Esme’yi asıl korkutan onun öfkesi değil, buz gibi sakinliği olur. Sevdiği kadını ve kızını aynı anda kaybetme korkusu, onun içindeki karanlığı ortaya çıkarmıştır. Adil’in Eleni’nin peşinden gittikleri Gürcistan’da Esme’ye yaptığı teklif, Esme’yi çok sarsar. Kızını kurtarmak için gözünü karartan Adil, yıllardır uzak durduğu karanlık dünyanın kapısını çalar. Ancak Timur Volkov’un istediği bedel ağırdır. Eleni’ye ulaşabilmek için Adil, ruhunu bile ortaya koymak zorunda kalacaktır.