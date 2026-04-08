Uzak Şehir'e rakip oldu! Delikanlı ilk bölüm reyting sonuçları

Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Delikanlı', ilk bölümüyle reytinglerde ne yaptı? Uzak Şehir'e rakip olan Delikanlı'nın ilk bölüm reytingleri açıklandı.

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan 'Delikanlı', ilk bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekti.

Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ın başrollerini paylaştığı Show TV’nin OGM Pictures imzalı dizisi ilk bölümüyle tüm kişilerde 2.90 reytingle 9., AB’de 3.42 reytingle 4. ve ABC1’de ise 3.66 reytingle 7. oldu.

Uzak Şehir'e rakip olan Delikanlı'nın ilk 5'te yer alamaması sosyal medyada da gündeme geldi.

DELİKANLI 2.BÖLÜM FRAGMANI

Yayınlanan ikinci bölüm tanıtımında Yusuf’un, Sarp’la olan iddialı konuşması dikkat çekerken, Hazan’ın geçmişin acılarıyla yaptığı duygu dolu haykırış izleyiciyi derinden etkiliyor.

Yusuf, hayatının altüst olmasıyla birlikte ailesinin de mahvolduğunu gözyaşları içinde anlatırken, onları korumak uğruna kendi canını ortaya koyuyor. Remzi’nin karşısına çıkan Yusuf artık bambaşka biri olduğunu gösterirken, Remzi ve Hazan; Yusuf’un hesap sormaya geldiği gerçeğiyle yüzleşiyor.

DELİKANLI NE ZAMAN?

Delikanlı 2. bölümü 13 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reytingler yeniden yükselmişti! Flaş ayrılıkReytingler yeniden yükselmişti! Flaş ayrılık
Revna Çakır ve Ömer Sarıgül ayrıldı! 1.5 milyar lira tazminat istedi ama...Revna Çakır ve Ömer Sarıgül ayrıldı! 1.5 milyar lira tazminat istedi ama...

Okuyucu Yorumları
keşke perşembeye koysaydınız
yıllar önce yine aynı kanalda acı hayat diye bir dizi vardı.Kopyası tıpkısının aynısı
alin size örf adet vede güzelim Türkce düsmani bir kimin eli kimin cevinde kim kimin yataginda belli olmaya bir dizi daha basladi diyorsunuz yani
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Cristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbe

Ünlü isimlere yeni operasyon! 9 isim serbest bırakıldı

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

