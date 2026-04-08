Uzak Şehir'e rakip oldu! Delikanlı ilk bölüm reyting sonuçları

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan 'Delikanlı', ilk bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekti.

Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ın başrollerini paylaştığı Show TV’nin OGM Pictures imzalı dizisi ilk bölümüyle tüm kişilerde 2.90 reytingle 9., AB’de 3.42 reytingle 4. ve ABC1’de ise 3.66 reytingle 7. oldu.

Uzak Şehir'e rakip olan Delikanlı'nın ilk 5'te yer alamaması sosyal medyada da gündeme geldi.

DELİKANLI 2.BÖLÜM FRAGMANI

Yayınlanan ikinci bölüm tanıtımında Yusuf’un, Sarp’la olan iddialı konuşması dikkat çekerken, Hazan’ın geçmişin acılarıyla yaptığı duygu dolu haykırış izleyiciyi derinden etkiliyor.

Yusuf, hayatının altüst olmasıyla birlikte ailesinin de mahvolduğunu gözyaşları içinde anlatırken, onları korumak uğruna kendi canını ortaya koyuyor. Remzi’nin karşısına çıkan Yusuf artık bambaşka biri olduğunu gösterirken, Remzi ve Hazan; Yusuf’un hesap sormaya geldiği gerçeğiyle yüzleşiyor.

DELİKANLI NE ZAMAN?

Delikanlı 2. bölümü 13 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek.