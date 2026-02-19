MAGAZİN

Taşacak Bu Deniz 19. bölüm 2. fragman yayınlandı! Eleni ve Fadime'ye ne olacak?

Reyting rekortmeni dizi Taşacak Bu Deniz 19. bölüm ilk fragmanı yönlendirmeli olarak verilince seyirci isyan etmişti. Taşacak Bu Deniz 19. bölüm 2. fragman ise tam yayınlandı. Eleni'nin ilk orucu fragmanda ilgi gördü.

TRT 1’de ekrana gelen Taşacak Bu Deniz, yayına başladığı haftadan itibaren hem reytinglere hem de sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Cuma akşamı ekrana gelecek olan Taşacak Bu Deniz 19. bölüm fragmanı da geldi.

TAŞACAK BU DENİZ'DE NE OLACAK?

Esme’nin ortadan kaybolması Adil’i deliye çevirir. Adil endişeden ve panikten delirirken, Esme yirmi yıl sonra Şerif’ten kurtulmanın o eşsiz özgürlük hissini tatmakta, bir yandan da büyük savaşı için güç toplamakta ve plan yapmaktadır. Adil Esme’nin “Ramazan’da sofrasına oturacak bir Müslüman tanımadığı” için gittiğini öğrenince kahrolur ve yaylaya gidip sevdiğinin kapısına kamp kurar.

Koçari’de herkesi saran Ramazan duygusunu derinden hissetmek isteyen Eleni, Hristiyan da olsa oruç tutmak ister. Bu süreçteki en büyük destekçisi ve rehberi Oruç olur. Zarife ise bu ikiliyi evlendirme çabasını kararlılıkla sürdürür ama büyük bir sürprizle karşılaşır.

Şerif’in hapse girmesiyle İso ve Fadime boşanmaya karar verirler. Ama bu kararla birlikte birbirlerinden kopmanın ne kadar zor olduğunu fark etmeye başlarlar. Eyüphan, tehlikeli bir plan yaparak İso’nun pikabının frenlerini bozar. Ancak o pikaba İso değil, ilk iftarlarını Esme ile yapmak isteyen Eleni ve Fadime biner. Frenleri tutmayan pikapla kaza yaparlar. Bu feci kazadan kimin sağ çıkacağı, artık sadece bir mucizeye bağlıdır.

Taşacak Bu Deniz 19. bölüm fragmanı:

