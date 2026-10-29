Survivor Yağmur Banda'dan iddialı pozlar! "Olmamış"

Survivor 2025 yarışmacıları arasında yer alan Yağmur Banda yeniden gündemde. Yarışma sonrasında Efecan Dianzenza arasındaki yasak aşk ile uzun süre gündemde olan Survivor Yağmur şimdi ise pozlarıyla konuşuluyor.

Survivor yarışmasıyla tanınan Yağmur Banda sosyal medyada iddialı pozlar verdi. Derin dekoltesiyle poz veren eski yarışmacı takipçilerini ise ikiye böldü.

Kimi eski yarışmacının bu haline "Olmamış", "Ne gerek vardı" derken kimi ise "Çok seksisin" yorumlarında bulundu.



YAĞMUR BANDA KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Yağmur Banda aslen İzmirlidir. Spor kariyeri boyunca, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi olan Yağmur Banda, Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla da yakından ilgileniyor.