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Star Tv fişini çekti! Çirkin için erken final kararı

Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul’un başrolünü paylaştığı Çirkin dizisi için apar topar final kararı verildi. Son olarak 10. bölümle ekrana gelen dizinin 11. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi.

Star Tv fişini çekti! Çirkin için erken final kararı
Öznur Yaslı İkier

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte ekranlarda erken final haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Önce A.B.İ, ardından Aşk ve Taht dizileri için final kararı çıkmıştı.

Bir final haberi de Star Tv'den geldi. Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul’un başrolünü paylaştığı Çirkin dizisi için erken final kararı verildi. Pazar akşamları yayınlanan dizinin 11. bölümle ekrana veda edeceği öğrenildi.

Star Tv fişini çekti! Çirkin için erken final kararı 1

TARİH BELLİ OLDU
Çirkin dizisinin sezona iyi başlayamadığı ve düşük gelen reytinglerin ardından böyle bir karar verildiği gündeme geldi. Böylelikle Çirkin dizisi 4 Ekim pazar günü final bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Star Tv fişini çekti! Çirkin için erken final kararı 2

YORUM YAĞDI
Erken final kararı sosyal medyada tepki çekti; 'hiç şaşırtmadı', 'yazık ettiler', 'Çok güzel aile dizisi kalkmasın', 'bu dizinin bitmemesi lazım' gibi yorumlar yapıldı.

Star Tv fişini çekti! Çirkin için erken final kararı 3

ÇİRKİN 10. BÖLÜM ÖZETİ:
Kadir ve Meryem’in boşanmasının sonuçları, her iki taraf için de ağır olur. Kadir’in gerçekleri açıklamadan evliliklerini bitirmesiyle yıkılan Meryem, hayatıyla ilgili nasıl bir karar alacak? Cennet’in Kadir’i evlatlıktan reddetmesi ise Tunalı ailesindeki bağları kopma noktasına getirir. Ancak hiç kimse, Kadir’in Meryem’i cezaevinden kurtarabilmek için nasıl bir anlaşma yaptığını bilmemektedir.

Star Tv fişini çekti! Çirkin için erken final kararı 4

Cennet, Meryem’in geleceği için yeni bir karar alırken Engin de Meryem’e olan aşkını itiraf eder. Kadir’in Meryem’e karşı davranışları, Lale’nin şüphelerini artırır. Lale’nin Cennet’le olan ilişkisini düzeltmek için attığı adımla iki aile, Karataşların evinde bir araya gelir. Bu buluşmada Cennet’in yapacağı beklenmedik hamle, Kadir, Meryem, Lale ve Engin’in hayatını nasıl değiştirecek?

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Çağlar Ertuğrul çirkin Derya Pınar Ak
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