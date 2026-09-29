Star Tv fişini çekti! Çirkin için erken final kararı

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte ekranlarda erken final haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Önce A.B.İ, ardından Aşk ve Taht dizileri için final kararı çıkmıştı.

Bir final haberi de Star Tv'den geldi. Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul’un başrolünü paylaştığı Çirkin dizisi için erken final kararı verildi. Pazar akşamları yayınlanan dizinin 11. bölümle ekrana veda edeceği öğrenildi.

TARİH BELLİ OLDU

Çirkin dizisinin sezona iyi başlayamadığı ve düşük gelen reytinglerin ardından böyle bir karar verildiği gündeme geldi. Böylelikle Çirkin dizisi 4 Ekim pazar günü final bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

YORUM YAĞDI

Erken final kararı sosyal medyada tepki çekti; 'hiç şaşırtmadı', 'yazık ettiler', 'Çok güzel aile dizisi kalkmasın', 'bu dizinin bitmemesi lazım' gibi yorumlar yapıldı.

ÇİRKİN 10. BÖLÜM ÖZETİ:

Kadir ve Meryem’in boşanmasının sonuçları, her iki taraf için de ağır olur. Kadir’in gerçekleri açıklamadan evliliklerini bitirmesiyle yıkılan Meryem, hayatıyla ilgili nasıl bir karar alacak? Cennet’in Kadir’i evlatlıktan reddetmesi ise Tunalı ailesindeki bağları kopma noktasına getirir. Ancak hiç kimse, Kadir’in Meryem’i cezaevinden kurtarabilmek için nasıl bir anlaşma yaptığını bilmemektedir.

Cennet, Meryem’in geleceği için yeni bir karar alırken Engin de Meryem’e olan aşkını itiraf eder. Kadir’in Meryem’e karşı davranışları, Lale’nin şüphelerini artırır. Lale’nin Cennet’le olan ilişkisini düzeltmek için attığı adımla iki aile, Karataşların evinde bir araya gelir. Bu buluşmada Cennet’in yapacağı beklenmedik hamle, Kadir, Meryem, Lale ve Engin’in hayatını nasıl değiştirecek?