Stranger Things 5. sezon bugün yayında! Stranger Things yayınlanmadan rekor kırdı!

Stranger Things’in merakla beklenen 5. ve final sezonu, yayına girmeden yeni bir rekora imza attı. Final sezonunun, 27 Kasım’da (bugün) yayımlanacak olması hayranları yeniden ekran başına topladı.

Diziyi sıfırdan izlemeye başlayanlar ve tüm sezonları tekrar eden izleyiciler sayesinde Stranger Things’in ilk dört sezonu birden Netflix’in küresel izlenme listesine girmeyi başardı.

Bu durum platform tarihinde bir ilke sahne oldu. Netflix’te daha önce hiçbir dizinin dört sezonu aynı anda listeye girmemişti.

17-23 Kasım haftasında Stranger Things’in:

sezonu → 4,1 milyon izlenmeyle İngilizce yapımlar arasında 3. sıraya, sezonu → 3,3 milyon izlenmeyle 5. sıraya, sezonu → 7. sıraya, sezonu → 9. sıraya yerleşti.

Final sezonun yayınlanmasıyla birlikte dizinin bu başarılarını daha da ileri taşıması ve yeni rekorlar kırması bekleniyor.