Stranger Things 5. sezon bugün yayında! Stranger Things yayınlanmadan rekor kırdı!

Stranger Things’in beşinci ve final sezonunun uzun zamandır beklenen ilk cildi yayınlanır yayınlanmaz rekor kırdı.

Stranger Things 5. sezon bugün yayında! Stranger Things yayınlanmadan rekor kırdı!

Stranger Things’in merakla beklenen 5. ve final sezonu, yayına girmeden yeni bir rekora imza attı. Final sezonunun, 27 Kasım’da (bugün) yayımlanacak olması hayranları yeniden ekran başına topladı.

Diziyi sıfırdan izlemeye başlayanlar ve tüm sezonları tekrar eden izleyiciler sayesinde Stranger Things’in ilk dört sezonu birden Netflix’in küresel izlenme listesine girmeyi başardı.

Stranger Things 5. sezon bugün yayında! Stranger Things yayınlanmadan rekor kırdı! 1

Bu durum platform tarihinde bir ilke sahne oldu. Netflix’te daha önce hiçbir dizinin dört sezonu aynı anda listeye girmemişti.

Stranger Things 5. sezon bugün yayında! Stranger Things yayınlanmadan rekor kırdı! 2

17-23 Kasım haftasında Stranger Things’in:

  1. sezonu → 4,1 milyon izlenmeyle İngilizce yapımlar arasında 3. sıraya,
  2. sezonu → 3,3 milyon izlenmeyle 5. sıraya,
  3. sezonu → 7. sıraya,
  4. sezonu → 9. sıraya yerleşti.

Final sezonun yayınlanmasıyla birlikte dizinin bu başarılarını daha da ileri taşıması ve yeni rekorlar kırması bekleniyor.

