Suç örgütü davasında Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak tutuklanmıştı! Organize firarda yeni detaylar ortaya çıktı! 'Baklava kutusu' detayı dikkat çekti

Sarallar örgütünün üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçırma gerekçesiyle Edirne’de görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karadut ile şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak tutuklanmıştı.

Organize olarak gerçekleştirilen firarda yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre; organize firarın detayları da soruşturma dosyasına yansıdı.

Sarallar silahlı suç örgütü üyesi olan firari şüpheli Turan Yıldırım'ın Okan Özmen tarafından İstanbul Ataşehir'de bulunan Ener Aktaş'ın evine getirildiği, 15 Ocak'ta Yıldırım'ın ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, Ener Aktaş ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde KOM, Göçmen Kaçakçılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapan Mehmet Deniz Karakurt'un resmi olarak kullandığı otomobille, Edirne İpsala sınır kapısına götürüldüğü belirlendi.

ÖZEL SINIR KAPISI

Turan Yıldırım'ın 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un aracına Kenan Koçak ile birlikte bindiği, Ener Aktaş'ın da başka bir otomobille Edirne'ye kadar geldiği belirlendi.

Zanlıların Malkara civarında buluştukları İshak Aydınoğlu ile birlikte Edirne İpsala Kara Hudut Kapısı'na gittikleri, hudut kapısına gelmeden önce emniyet müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un ayrıldığı, İshak Aydınoğlu, Ener Aktaş, Kenan Koçak ve Turan Yıldırım'ın iki ayrı araç ile Hudut kapısının önüne gelerek diğer araçların kullanımına kapalı olan başka bir sınır kapısından geçecek şekilde öncelikle işlemlerini yaptırdığı tespit edildi.

'BAKLAVA KUTUSU' DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Mehmet Deniz Karakurt'un yönlendirmesi ile hudut kapısında görevli komiser Vedat Genççağı'na kapıda görevli polis memuru Orhan Bay aracılığıyla baklava kutusu poşeti ile bir paketin verildiği, Turan Yıldırım'ın bu esnada araç içerisinden hiç çıkmadığı tespit edildi.

Komiser Vedat Genççağı'nın yönlendirmesiyle diğer polis memuru Aykut Yeşilyurt'un yalnızca Ener ile Kenan'ın pasaportlarını kontrol edip, araçta bulunan ve kontrol etmesi gereken Turan Yıldırım'ın pasaportunu kontrol etmeden işlemleri yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin aracının normal gişeden değil gümrük muhafaza memuru Bahattin Altuntop'un bulunduğu kapalı olarak bulunan gişeden yapıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin Turan Yıldırım'ı organize şekilde yurtdışına çıkardıkları, Yıldırım'ın gümrükten geçtikten sonra Yunanistan'a girdiği belirlendi.

KENAN KOÇAK'IN İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ise ailevi sorunlarından dolayı Ener Aktaş ile iki günlüğüne Yunanistan'a tatile gideceğini, Ener'in evine gittiğinde daha önceden tanımadığı Turan Yıldırım ile karşılaştığını anlattı. Koçak "Daha önce tanıdığım Deniz müdür ile İpsala'ya kadar gittik. İpsala yakınlarında Deniz Müdür yanımızdan ayrıldı.

İpsala Hudut Kapısına geldikten sonra pasaportumu alarak araçtan indim. Ener ise Turan'a belgeleri hazırlamasını söylediğini duydum. Ben lavaboya gittikten sonra orada bulunan polis ve gümrük memurlarına çıkış işlemlerimi yaptırdım. Bu işlem süresinde Ener'i görmedim. İşlemim bittikten sonra Ener kendilerinin de işlemlerinin bittiğini söyledi.

Arabaya bindim ve hudut kapısından benim şoförlüğünde çıkış yaptım. Araçta herhangi bir kontrol yapılmadı. İki dakika sonra Yunan sınır kapısına geldik. Orada Turan, Ener ve ben pasaportlarımızı ibraz ettik. Yunan gümrük memuru Turan'ın pasaportunda kayıp ibaresi olduğunu söyledi, Turan'ın Yunanistan'a sokmadılar.

Ben ve Ener Yunanistan'a giriş yaptık, Turan'ın Yunanistan'a geçip geçmediğini bilmiyorum" dedi.

Kenan Koçak ifadesinde 2 günlük tatile gittiğini söylese de olay günü saat 17.34'de Yunanistan'a çıktığı, 20.31'de ise tekrar Türkiye'ye giriş yaptığı gümrük kayıtlarına girdi.