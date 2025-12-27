Şükrü Özyıldız spor salonunda paylaştı! Üstsüz pozu olay oldu

Şimdilerde Kuruluş Orhan dizisinde 'Komutan Flavius' karakterine hayat veren Şükrü Özyıldız bir dönem sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu.

Her yerde el ele görüntü veren ünlü çift ayrılık haberiyle şaşırtmıştı.

Şükrü Özyıldız şimdilerde başarılı oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Özyıldız'ın spor salonundan üstsüz olarak yayınladığı kare büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'kas şov', 'çok iyi', 'fizik desen var', 'hem yakışıklı hem sporcu' gibi yorumlar yapıldı.