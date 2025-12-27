MAGAZİN

Şükrü Özyıldız spor salonunda paylaştı! Üstsüz pozu olay oldu

Son olarak sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız şimdi de spor salonundan paylaştığı bir kare ile dikkat çekti. Özyıldız'ın üstsüz pozu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Şimdilerde Kuruluş Orhan dizisinde 'Komutan Flavius' karakterine hayat veren Şükrü Özyıldız bir dönem sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu.

Her yerde el ele görüntü veren ünlü çift ayrılık haberiyle şaşırtmıştı.

Şükrü Özyıldız şimdilerde başarılı oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Özyıldız'ın spor salonundan üstsüz olarak yayınladığı kare büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'kas şov', 'çok iyi', 'fizik desen var', 'hem yakışıklı hem sporcu' gibi yorumlar yapıldı.

