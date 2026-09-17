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Sultana galasında Derya Pınar Ak'a yorum yağdı: "Makyajsız daha güzel"

Sultana filminde bir gece kulübünde çalışan genç bir kadını canlandıran Derya Pınar Ak galada beyazlar içinde boy gösterdi. Güzel oyuncunun tarzı beğeni toplarken doğal halinin daha güzel olduğu yorumları da geldi.

Sultana galasında Derya Pınar Ak'a yorum yağdı: "Makyajsız daha güzel"

Prime Video’nun merakla beklenen filmi Sultana, düzenlenen özel gala gösterimiyle davetlilerle buluştu.
Sultana galasında Derya Pınar Ak a yorum yağdı: "Makyajsız daha güzel" 1

Sultana filminde bir gece kulübünde çalışan genç bir kadını canlandıran Derya Pınar Ak, galaya beyaz kombiniyle geldi. Çirkin dizisinde de başrol olan güzel oyuncunun tarzı beğeni alırken yorumlar da gecikmedi.

Sultana galasında Derya Pınar Ak a yorum yağdı: "Makyajsız daha güzel" 2

Ak'a "Çok güzel çok", "Net makyajsız daha güzel", "Bu kadına makyaj fazla geliyor", "Bu kıza makyaj yapmayın" yorumları geldi.

Sultana galasında Derya Pınar Ak a yorum yağdı: "Makyajsız daha güzel" 3

DİREK DANSI AÇIKLAMASI

Derya Pınar Ak galada filmin çekim sürecinin çok zor ve acılı geçtiğini söyledi.

Sultana galasında Derya Pınar Ak a yorum yağdı: "Makyajsız daha güzel" 4

Derya Pınar Ak, sosyal medyada gündem olan direk dansı sahnelerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Oyuncu "Biz aslında başka bir hikaye anlatıyoruz seyirci izleyince daha iyi anlayacaktır. Hiçbir şey göründüğü gibi değil, direğe çıkar bir dönerim diye düşünüyorsunuz ama her yerim çürük ve morluklarla doldu. Çekimin son gününde ayak parmaklarımı kırdım" dedi.

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Derya Pınar Ak
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