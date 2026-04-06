Sultana için direk dansı öğrendi! Seray Kaya'nın zor anları

Kızılcık Şerbeti'nin Başak'ı Seray Kaya hikâyesi bir gece kulübünde geçen Erdi Işık'ın yazdığı "Sultana" filminde Tülay rolüne hayat verdi. Kaya rol için direk dansı eğitimi aldı.

Tuğba Büyüküstün, Derya Pınar Ak ve Rojbin Erden’in de içinde bulunduğu “Sultana” filminde rolan Seray Kaya, filmde ‘Tülay’ karakterini canlandırıyor.

Ünlü oyuncu rolü gereği pole dansı dersleri almaya başladığını ve derslerimizin ilk haftasından bir kesiti sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Ünlü oyuncu Kaya'nın zorlandığı anlara kameraya yansıdı.



Oyuncu paylaşımına “SULTANA Filmi için aldığımız pole dans derslerimizin ilk haftasından bir kesit. Tülay karakteri loading…” notunu düştü.