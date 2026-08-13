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Sümeyye Aydoğan’dan yeni anlaşma: 25 milyon TL kazandı

Yeraltı dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Sümeyye Aydoğan, 25 milyon TL karşılığında bir giyim markasının yeni yüzü oldu.

Sümeyye Aydoğan’dan yeni anlaşma: 25 milyon TL kazandı

Son dönemde rol aldığı Yeraltı dizisiyle gündemde olan Sümeyye Aydoğan, oyunculuk kariyerinin yanı sıra reklam anlaşmasıyla da adından söz ettirdi.

Gel Konuşalım'da yer alan iddiaya göre; oyuncu ünlü bir giyim markasının yeni yüzü oldu. Aydoğan’ın marka anlaşması kapsamında 25 milyon TL kazanacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Sümeyye Aydoğan’dan yeni anlaşma: 25 milyon TL kazandı 1

Yeraltı'nın yıldızı tatil yaparken projeleri değerlendirdi ve giyim markasını kabul etmedi. Reklamın çekimleri 2 gün önce tamamlandı.

Oyuncu bu sezon Yeraltı dizisiyle sık sık gündeme gelmişti. Aydoğan'ın Devrim Özkan ile kavga ettiği iddia edilmişti. Güzel isim iddialara, “Hiç öyle bir şey yok. Olsaydı zaten siz de duyardınız. Yalan yanlış şeyler.Öyle bir şey olmadı” yanıtını vermişti.

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sümeyye aydoğan
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