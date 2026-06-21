Sümeyye Aydoğan'ın tatil keyfi! Güneşin ve denizin tadını çıkardı

Dönence, Duy Beni, Magarsus ve Gaddar gibi birçok başarılı projede yer aldıktan sonra bu sezon Yeraltı dizisiyle ekranda olan Sümeyye Aydoğan sezon arasında soluğu tatilde aldı.

Tatiline devam eden Sümeyye Aydoğan, Bozburun’da objektiflere takıldı. GazeteMagazin kameralarına yakalanan oyuncu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Sümeyye Aydoğan'ın fit görünümü ise hayranlarından tam not aldı.

KAVGA İDDİASI

Sezonda rol arkadaşı Devrim Özkan ile kavga ettiği haberleriyle gündeme gelen Aydoğan “Hiç öyle bir şey yok. Olsaydı zaten siz de duyardınız. Yalan yanlış şeyler. Öyle bir şey olmadı” demişti.