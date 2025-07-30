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Sümeyye Aydoğan tavrıyla şaşırttı! Hayranı öylece kalakaldı

‘Son Sefer’ filminde dikkatleri üzerine çeken Sümeyye Aydoğan, doktor kontrolü için Nişantaşı’ndaydı. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu hayranının isteğini geri çevirdi.

Sümeyye Aydoğan tavrıyla şaşırttı! Hayranı öylece kalakaldı
Kubra Akalın

Sadakatsiz, Magarsus, Taçsız Prenses, Dönence, Duy Beni, Gaddar dizileri ile başarısını konuşturan Sümeyye Aydoğan Nişantaşı'nda görüntülendi.

Sümeyye Aydoğan, doktor kontrolü için Nişantaşı’ndaydı. Rahat sokak tarzıyla dikkat çeken oyuncu tavırlarıyla gündeme geldi.

Sümeyye Aydoğan tavrıyla şaşırttı! Hayranı öylece kalakaldı 1

SnobMagazin'in haberine göre; bir hayranının fotoğraf isteğini geri çevirdi. Oyuncunun tavrı ve hayranının öylece kalması sosyal medyada pek çok yorum aldı.

Sümeyye Aydoğan tavrıyla şaşırttı! Hayranı öylece kalakaldı 2

Sosyal medyada o anları gören bir kısım Sümeyye Aydoğan'ı eleştirken bir kısım ise acelesi olduğu için böyle davranmış olabileceğini söyledi.

Ancak daha sonra ortaya çıkan görüntülerde aslında oyuncunun bazı hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği de görüldü.

Sümeyye Aydoğan tavrıyla şaşırttı! Hayranı öylece kalakaldı 3

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

Aslen Arnavut kökenli olan oyuncu İstanbul doğumludur. Çocukluk ve ergenlik yıllarını ailesiyle birlikte Edirne'de geçirmiştir. 2 Nisan 1999 doğumlu Sümeyye Aydoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim aldı.

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