Sümeyye Aydoğan tavrıyla şaşırttı! Hayranı öylece kalakaldı

Sadakatsiz, Magarsus, Taçsız Prenses, Dönence, Duy Beni, Gaddar dizileri ile başarısını konuşturan Sümeyye Aydoğan Nişantaşı'nda görüntülendi.

Sümeyye Aydoğan, doktor kontrolü için Nişantaşı’ndaydı. Rahat sokak tarzıyla dikkat çeken oyuncu tavırlarıyla gündeme geldi.

SnobMagazin'in haberine göre; bir hayranının fotoğraf isteğini geri çevirdi. Oyuncunun tavrı ve hayranının öylece kalması sosyal medyada pek çok yorum aldı.

Sosyal medyada o anları gören bir kısım Sümeyye Aydoğan'ı eleştirken bir kısım ise acelesi olduğu için böyle davranmış olabileceğini söyledi.

Ancak daha sonra ortaya çıkan görüntülerde aslında oyuncunun bazı hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği de görüldü.

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

Aslen Arnavut kökenli olan oyuncu İstanbul doğumludur. Çocukluk ve ergenlik yıllarını ailesiyle birlikte Edirne'de geçirmiştir. 2 Nisan 1999 doğumlu Sümeyye Aydoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim aldı.