Sumud Filosu aktivisti yerli John Wick Ömer saldırı anını anlattı! 'Korkmuyoruz'

Öznur Yaslı İkier

Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan uluslararası SUMUD filosu, Yunanistan açıklarında İsrail’in müdahalesine uğradı. Çok sayıda gemiyle iletişim kesilirken, Sumud Filosu aktivisti yerli John Wick Ömer Aslan saldırıya rağmen geri adım atmayacaklarını dile getirdi.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Gazze için yola çıkmış, güzergah üzerindeki İtalya'nın Sicilya Adası'nda yeni katılımlarla tekne sayısını arttırarak 26 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılmıştı.

Filo dün gece saldırıya uğradı. Ablukaya alınan filoda çok sayıda tekneyle iletişim kesilirken, 31 Türk aktivistin de teknelerde olduğu öğrenildi. Türk aktivistlerden Ömer Aslan, katıldığı canlı yayında İsrail müdahalesinde neler yaşandığını anlattı.

SALDIRI ANINI ANLATTI

Ömer Aslan; 'Bizim iletişimimizi kesmek, internetimizi kesmek, navigasyon, starlinkleri kesmek ve maalesef birkaç botumuzla iletişimimiz kesildi. Ama kaptanlarımız profesyonelce davranıyor. Bot organizatörlerimiz profesyonelce davranıyor ve devamlı irtibat halindeler. Bu devasa dediğim drone'un bir tanesi bizi saatlerce takip etti. Sonradan kayboldu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,79

Vade

0 Ay

Toplam Tutar

67.417 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Yelkenli gemilerimize lazerli kırmızı ışık tuttukları da doğrudur. Sumud Filosu profesyonel bir çalışmayla ve stratejiyle hareket ediyor. Bunu da söyleyelim. Burada hiç kimse kahraman görmüyor kendini. Kimse kahraman değil. Ben sıradan bir insanım. Bütün ekip sıradan bir insan ama insani bir eylem var burada. İnsani eylemin gücüyle ve Gazze ablukasını kırmak adıyla böyle büyük bir filoyla yola çıktığımız için motivasyonumuz yüksek. Biz korkmuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, 18 Türk aktivistin, İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu açıklandı.

'KORKMUYORUZ'

Yaşananların ardından yeni bir paylaşım yapan Ömer Aslan ''İsrail yapacağını yaptı. İnsanlığa sığar mı? Dronlarla, silahlarla, gemilerle geldiniz. Uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde saldırdınız. Bu insanı hareketten çekinmiş ve korkmuş olmalılar ki bu saldırıyı hukuka aykırı şekilde yaptılar. Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Korkmuyoruz.''

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
