Sumud Filosu aktivisti yerli John Wick Ömer saldırı anını anlattı! 'Korkmuyoruz'

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Gazze için yola çıkmış, güzergah üzerindeki İtalya'nın Sicilya Adası'nda yeni katılımlarla tekne sayısını arttırarak 26 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılmıştı.

Filo dün gece saldırıya uğradı. Ablukaya alınan filoda çok sayıda tekneyle iletişim kesilirken, 31 Türk aktivistin de teknelerde olduğu öğrenildi. Türk aktivistlerden Ömer Aslan, katıldığı canlı yayında İsrail müdahalesinde neler yaşandığını anlattı.

SALDIRI ANINI ANLATTI

Ömer Aslan; 'Bizim iletişimimizi kesmek, internetimizi kesmek, navigasyon, starlinkleri kesmek ve maalesef birkaç botumuzla iletişimimiz kesildi. Ama kaptanlarımız profesyonelce davranıyor. Bot organizatörlerimiz profesyonelce davranıyor ve devamlı irtibat halindeler. Bu devasa dediğim drone'un bir tanesi bizi saatlerce takip etti. Sonradan kayboldu.

Yelkenli gemilerimize lazerli kırmızı ışık tuttukları da doğrudur. Sumud Filosu profesyonel bir çalışmayla ve stratejiyle hareket ediyor. Bunu da söyleyelim. Burada hiç kimse kahraman görmüyor kendini. Kimse kahraman değil. Ben sıradan bir insanım. Bütün ekip sıradan bir insan ama insani bir eylem var burada. İnsani eylemin gücüyle ve Gazze ablukasını kırmak adıyla böyle büyük bir filoyla yola çıktığımız için motivasyonumuz yüksek. Biz korkmuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, 18 Türk aktivistin, İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu açıklandı.

'KORKMUYORUZ'

Yaşananların ardından yeni bir paylaşım yapan Ömer Aslan ''İsrail yapacağını yaptı. İnsanlığa sığar mı? Dronlarla, silahlarla, gemilerle geldiniz. Uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde saldırdınız. Bu insanı hareketten çekinmiş ve korkmuş olmalılar ki bu saldırıyı hukuka aykırı şekilde yaptılar. Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Korkmuyoruz.''