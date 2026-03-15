Sunay Kurtuluş kimdir? Yeraltı'nın Adnan'ı neden gündem oldu?

Sunay Kurtuluş bir anda gündemde merak konusu oldu. Sunay Kurtuluş Ayşegül Arslan'ın ölümü sonrası ifade verdi. Yeraltı dizisinde Adnan karakterine hayat veren Sunay Kurtuluş kimdir, kaç yaşında?

SUNAY KURTULUŞ KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1998 tarihinde Balıkesir’de doğan genç oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu olan Kurtuluş, oyunculuk kariyerine eğitiminden farklı bir alanda adım atmış, ancak kısa sürede yeteneğiyle öne çıkmayı başarmıştır.

AYŞEGÜL ERASLAN'IN EVİNDE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Yeraltı dizisinde Adnan Yolcu karakteriyle ekranlara gelen Sunay Kurtuluş, Ayşegül Eraslan’ın evine ölümünden 1 saat önce geldi. İfadesine başvurulan Kurtuluş, evine gittiği Eraslan’ın, kendisine şakayla karışık tokat attığını bunun üzerine 'Ben böyle el şakalarını sevmem' diyerek duruma tepki gösterdiğini ve evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Eraslan’ın ve Kurtuluş’un eve girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Emniyette ifadesi alınan Kurtuluş'un, Eraslan ile yaklaşık 3 hafta önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını 2 kez evine gittiğini, 1 kez de dışarıda yürüyüş yaptıklarını söylediği öğrenildi.