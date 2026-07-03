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Survivor 2026 ikincisi Nagihan Karadere estetik yaptırdı! Son hali gündem oldu

Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026'yı ikinci olarak bitiren parkurların kraliçesi olarak adından söz ettiren Nagihan Karadere, şimdi de yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geldi. Karadere, paylaştığı video ile sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Survivor 2026 ikincisi Nagihan Karadere estetik yaptırdı! Son hali gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

Survivor yarışmasının aranan isimlerinden olan Nagihan Karadere, bu sezon İstanbul finaline kadar yükseldi. Nobre ile finalde rekabet eden Survivor Nagihan, yarışmayı ikinci olarak tamamladı.

Survivor'ın bitmesinin ardından açıklamalarına devam eden Nagihan şimdi de yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geldi. Karadere, estetik ameliyat yaptırdığını açıkladı.

Survivor 2026 ikincisi Nagihan Karadere estetik yaptırdı! Son hali gündem oldu 1

Daha sonra sosyal medyadan paylaşım yapan Survivor Nagihan, şu ifadelere yer verdi;

Survivor 2026 ikincisi Nagihan Karadere estetik yaptırdı! Son hali gündem oldu 2

''Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Beni merak etmeyin ben çok iyiyim. Hayatıma devam ediyorum. Ufak minik bir operasyon geçirdim ama günlük hayatıma devam ediyorum. Arven'imle beraber ana kız vakit geçiriyoruz. Keyfimiz yerinde arkadaşlar.''

Survivor 2026 ikincisi Nagihan Karadere estetik yaptırdı! Son hali gündem oldu 3

Karadere yüzündeki bandajlardan yaptırdığı işlemlerin gözükmediğini ancak 20 yaş gençleştiğini söyledi.

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Nagihan Karadere
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