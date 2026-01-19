MAGAZİN

Survivor Adem Kılıçcı yeni yarışmayı duyurdu: "Mini Survivor gibi..."

Survivor Adem Kılıçcı yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Şampiyonlardan biri olan Survivor Adem mini Survivor tadında bir yarışma programı yapacağını açıklayarak merak ettirdi.

Survivor yarışmasında şampiyon olan isimlerden Adem Kılıççı, yeni bir yarışma formatı yapacağını açıkladı. Acun Ilıcalı'ya rakip olup olmayacağı merak edilen Adem'in sözleri gündem oldu.

Survivor Adem yaptığı açıklamada "Çok yakında hep derdik ya artık oynayan değil oynatan kişi olmak istiyoruz diye. Çok güzel bir proje tasarlıyorum yakında isim haklarını da alacağım. Türkiye'de yeni bir çağ olarak, yeni bir mücadele, iyi şampiyonların, haksızlık yapıldığını düşünen herkese başvurular açık olacak. Mini Survivor gibi ama sıkıştırılmış bir performansla geçecek" dedi.

Adem 2 hafta sürecek yarışmada büyük ödülün de 500 bin TL olacağını duyurdu.

Bu açıklama sonrası herkesin aklına aynı soru geldi. Bu yarışmayla Adem'in Acun Ilıcalı'ya rakip olup olmayacağı merak edildi.

