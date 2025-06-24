Survivor Aleyna'ya katıldığı yayında ilginç soru! "Bu adamla cinsellik yaşasam mı?"

Survivor yarışmasının hırslı isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu, Neyin Peşindesin programına konuk oldu.

“Sen olsan ne yapardın?" tarzındaki soruları yanıtlayan Aleyna'ya cinsellik sorusu da geldi. Sunucu yarışmacıya "Bir aydır bir erkekle görüşüyorum onu çok arzuluyorum ancak benimle ciddi düşünmez diye onunla cinsellik yaşamıyorum ama karışmış durumdayım birkaç kişiyle de takılıyorum bu adamla cinsellik yaşasam?" sorusunu yöneltti.



Adil Yıldırım devamında "Muhtemelen sırtlan benim tabirimle bu hani sırtlan tek gecelik arkadaşlar var ya dolayısıyla bir kadın böyle bir durumda ne yapmalı sen olsan ne yapardın?" dedi.

Aleyna Kalaycıoğlu ise "Bence gerçekten ciddi bir şeyler istediğim kişinin hamlesini beklerdim ben yani çünkü diğer türlü hiç pişmanlığa falan hiç gerek yok kendini suçlamaya da gerek yok yani atıyorum o gece diyelim birlikte oldun sonra hep kafanda şey olacak ya o gece keşke olmasaydım falan hiç bunlara bence hiç gerek yok yani..." yanıtını verdi.

Aleyna devamında "Kadınlar bir tık daha bu konulara takık olduğu için kadınlar daha hızlı bağlanıyor" dedi.