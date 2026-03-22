Survivor Beyza'nın sevgilisi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı

Survivor 2026’da heyecan hız kesmeden devam ederken, iletişim ödülünü kazanan Gönüllüler takımı büyük bir sevinç yaşadı. Sevdiklerinden gelen mesajlarla moral bulan yarışmacılar arasında en çok konuşulan isim ise Beyza Gemici oldu. Gemici’ye gelen mektup sonrası önemli bir detay ortaya çıktı. Seyirci ise "Beyza Gemici'nin sevgilisi kim?" sorusunu merak etti.

İletişim ödülü kapsamında mektuplarını okuyan yarışmacılar duygusal anlar yaşarken, Beyza Gemici’ye gelen mesaj magazin gündemini hareketlendirdi.

Mektubun sahibi, ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da Mesut Komiser’in oğlu “Tokmak Kafa Tunç” karakterini canlandıran oyuncu Kerimhan Duman çıktı.

Mektup sayesinde ikilinin bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıktı.