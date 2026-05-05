Uzun zamandır ortalarda yoktu! Şebnem Ferah müjdeyi patlattı

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah, hayranlarına müjde verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden sahnelere döneceğini açıklayan sanatçı, konser için 3 Haziran 2026 tarihini ve İstanbul'u işaret etti.

"BULUŞANA KADAR GÜN SAYIYOR OLACAĞIM"

KüçükÇiftlik Park'ta dinleyicileriyle bir araya gelecek olan Ferah, "Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere…" dedi.

Şebnem Ferah, son konserini 2020’de vermişti. Sanatçı, 2023 yılındaki 51'inci yaş gününde yaptığı paylaşımda, "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli üç yıldan fazla zaman oldu. Bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım" ifadelerini kullanmıştı.