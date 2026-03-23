Survivor'da kim elendi? Bu hafta da elenecek isim son anda adada kaldı

Survivor 2026, 22 Mart 2026 Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Kıran kırana geçen eleme düellosunda Engincan ve Serhan parkurda kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadele sonrası gözler Kader Konseyi’ne çevrilirken, elemede ilginç anlar yaşandı. Peki Survivor’da bu hafta neden eleme olmadı? Eleme düellosunda neler yaşandı? İşte 22 Mart Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler bölümünde yaşanan tüm detaylar…

Survivor'da haftanın eleme adayları yarışmacılar Engincan, Barış, Serhan ve Can Berkay olmuştu. Barış ve Can Berkay yarışmacı oylaması ile eleme potasından düşerken, düelloya Engincan ve Serhan kaldı. Düelloyu kazanan isim ise Engincan oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Düelloyu kaybeden Serhan için mavi takımda kader konseyi toplandı. Gönüllüler Takımı, Serhan'ı takımına almak ya da almamak için oylarını kullandı. Mavi takım, Serhan'ı takımlarına almayı kabul etti. Bu durumda Serhan mavi takıma geçerken, eleme gerçekleşmedi.