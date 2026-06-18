MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor'da Nagihan ne içti? Nagihan'ın o anları 'doping' yorumlarına sebep olunca açıklama geldi

Survivor 2026'da yarı final için mücadele eden Nagihan'ın görüntüleri gündem oldu. Pınar Saka'nın Nagihan'a içirdiği şey 'dobing' iddialarına sebep oldu. Ancak açıklama gecikmedi.

Survivor'da Nagihan ne içti? Nagihan'ın o anları 'doping' yorumlarına sebep olunca açıklama geldi

Survivor 2026'da şampiyonun belli olmasına sayılı günler kala yarışmacılar kıyasıya mücadeleye devam ediyor.17 Haziran Survivor çeyrek finalde Nagihan Karadere'nin görüntüleri gündem oldu.

Survivor da Nagihan ne içti? Nagihan ın o anları doping yorumlarına sebep olunca açıklama geldi 1

Pınar Saka'nın desteklediği Nagihan dinlenme sırasında dikkat çekti. Şu diyalog gündeme geldi:
Pınar Saka: Al bakalım şunu.
Nagihan: Bu değil, sade istiyorum.
Pınar Saka: İlk bu geldi. Diğeri gelene kadar.

Survivor da Nagihan ne içti? Nagihan ın o anları doping yorumlarına sebep olunca açıklama geldi 2

Görüntüler sonrası X karıştı. Bazı seyirciler Nagihan'ın takviye aldığı yönünde iddialarda bulundu ve doping yorumları yapıldı. Söylentiler yayılınca Pınar Saka devreye girdi.

Survivor da Nagihan ne içti? Nagihan ın o anları doping yorumlarına sebep olunca açıklama geldi 3

Pınar Saka açıklamasında "Arkadaşlar, komplo teorileriniz muazzam ama gerçekler hayal gücünüzden biraz farklı... Yarışmacıların enerji içeceği var ve ondan uzatıyorum. 100 oyuna çıkan ve kafası oyunda olan Nagihan 'Bu değil, sade istiyorum' diyor. 'Su' kelimesini bile düşünemeyecek kadar yorgundu bugün yarışmacılar" dedi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk bölüm reytingleri kötüydü! 2. bölümde ise...İlk bölüm reytingleri kötüydü! 2. bölümde ise...
Halka ile tanınmıştı! Acı haber geldiHalka ile tanınmıştı! Acı haber geldi

Anahtar Kelimeler:
Nagihan Karadere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

ABD ve İran'dan açıklamalar! Mutabakat metni imzalandı

ABD ve İran'dan açıklamalar! Mutabakat metni imzalandı

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.