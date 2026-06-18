Survivor'da Nagihan ne içti? Nagihan'ın o anları 'doping' yorumlarına sebep olunca açıklama geldi

Survivor 2026'da şampiyonun belli olmasına sayılı günler kala yarışmacılar kıyasıya mücadeleye devam ediyor.17 Haziran Survivor çeyrek finalde Nagihan Karadere'nin görüntüleri gündem oldu.

Pınar Saka'nın desteklediği Nagihan dinlenme sırasında dikkat çekti. Şu diyalog gündeme geldi:

Pınar Saka: Al bakalım şunu.

Nagihan: Bu değil, sade istiyorum.

Pınar Saka: İlk bu geldi. Diğeri gelene kadar.

Görüntüler sonrası X karıştı. Bazı seyirciler Nagihan'ın takviye aldığı yönünde iddialarda bulundu ve doping yorumları yapıldı. Söylentiler yayılınca Pınar Saka devreye girdi.

Pınar Saka açıklamasında "Arkadaşlar, komplo teorileriniz muazzam ama gerçekler hayal gücünüzden biraz farklı... Yarışmacıların enerji içeceği var ve ondan uzatıyorum. 100 oyuna çıkan ve kafası oyunda olan Nagihan 'Bu değil, sade istiyorum' diyor. 'Su' kelimesini bile düşünemeyecek kadar yorgundu bugün yarışmacılar" dedi.