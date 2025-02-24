Survivor'da tepki çeken oyun! Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil isyan etti

Survivor 2025'in son bölümünde yapılan güç yarışması sosyal medyada seyircinin tepkisini çekti. Zorlu oyunda yarışmacılar birbirlerini çekmeye çalıştı. Birbirlerine sırt kısmından bağlanan yarışmacılar ilerideki bayrağı almak için kıyasıya mücadele etti.

Mücadele sırasında ise Yağmur ile Almeda mücadele ederken Yağmur bir anda bayıldı. Yağmur yaşadıklarını "Dilimi yutmak ile yutmamak arasında kaldım. Böyle gitti ya erkan, kafamı çok kötü vurdum" diyerek anlattı.

Yarışmada büyük uğraş veren Adem de belinden bir sakatlık yaşadı. Seyirciler bu oyunu sıkıntılı bulurken Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil de isyan edenler arasındaydı.

Sevgilisi Yiğit Poyraz'ı yalnız bırakmayan ve her bölümü izleyen Yasmin Erbil bu kez yarışmaya tepki gösterdi.



Instagram hesabından paylaşım yapan Yasmin Erbil, "Daha sinir bozucu bir oyun olamaz" dedi.